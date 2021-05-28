РоSSия начала блокировать рейсы европейских авиакомпаний в обход Беларуси

27 мая были отменены рейсы Austrian Airlines из Вены в Москву, а также второй день подряд лайнер Air France не смог долететь из Парижа в Москву.

РоSSия начала блокировать рейсы европейских авиакомпаний в обход Беларуси
Фото: journalist.today

РоSSийские авиационные власти не согласовали полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпаний, которые пытались на пути в РоSSию облететь воздушное пространство Беларуси.

Так, в четверг, 27 мая, были отменены рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, а также второй день подряд не смог долететь до роSSийской столицы лайнер авиакомпании Air France из Парижа, сообщает Deutsche Welle.

Представители австрийской авиакомпании заявили, что рейс отменили, потому что РоSSия не дала на него разрешения, не одобрив новый маршрут. Перелет перенесли на 28 мая.

Аналогичное заявили и в Air France. При этом во французской компании, чьи рейсы в роSSийскую столицу запланированы на этой неделе также на пятницу и субботу, сообщили, что пока сохраняют их в расписании.

О решении не использовать воздушное пространство Беларуси для полетов 25 мая объявили авиакомпании Air France, Finnair, KLM и Singapore Airlines. 24 мая о решении огибать небо Беларуси сообщили авиаперевозчики Lufthansa, SAS и AirBaltic. Также правительство в Лондоне приказало британским самолетам обходить воздушное пространство этой страны.

Вечером 24 мая главы государств и правительств стран ЕС договорились о мерах по Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета и арест белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Кроме персональных и экономических санкций, лидеры Евросоюза призвали всех авиаперевозчиков, зарегистрированных в странах ЕС, избегать полетов в белорусском авиапространстве. Также Европейский совет дал задание Совету ЕС принять необходимые меры, чтобы запретить пролет самолетов белорусских компаний в воздушном пространстве ЕС и предотвратить их доступ к аэропортам в Евросоюзе.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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