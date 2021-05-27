Названы самые популярные дизельные авто в Украине

Объемы продаж на украинском вторичном авторынке в апреле существенно выросли. Несмотря на это, доля дизельных легковушек осталась практически неизменной — как и раньше, она составляет 26,3% от общего объема. В абсолютных значениях количество дизельных авто достигло 32 тысяч.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на AUTO.RIA.

Отмечается, что внутри сегмента лидируют Volkswagen с 18% и Renault (15,5%). Третье место с большим отрывом занял Mercedes-Benz (7,4%). Ниже находятся Opel с 7,3% и Skoda с 7,2%.

Предпочтения покупателей по отдельным моделям существенно не изменились. Чуть меньше покупали Renault Trafic и чаще выбирали два кроссовера от Volkswagen — Tiguan и Touareg.

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