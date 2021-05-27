Boring Company приступила к масштабному тестированию транспортной системы «Tesla в туннелях» в Лас-Вегасе

Принадлежащая Илону Маску Boring Company начала тестовые поездки на электромобилях Tesla под большим комплексом зданий Las Vegas Convention Center (LVCC) в Лас-Вегасе. Система из двух туннелей представляет собой некую альтернативу метро, в котором электромобили перемещаются между станциями.

Boring Company приступила к масштабному тестированию транспортной системы «Tesla в туннелях» в Лас-Вегасе

archpaper.com

Ожидается, что она будет доступна общественности уже в июне. Детище Маска длиной чуть более километра предназначено для быстрого перемещения под кампусом центра LVCC на электромобилях Tesla.

Система LVCC Loop имеет три станции, две из которых на каждом из концов туннелей расположены над землёй и одна в середине трассы — под ней, на глубине около 10 метров. Boring Company использовала несколько десятков электромобилей, включая Model 3, Model Y и Model X. Хотя ранее говорилось о вызове машин к водителям с помощью приложения, задачу упростили и теперь тестировщикам необходимо пешком дойти до ближайшей машины. За время тестов каждый водитель сделал «от восьми до двенадцати дюжин» поездок.

Реализация очередного проекта Маска обошлась в 52,5 миллиона долларов. Известно, что передвигаться по кампусу LVCC не очень быстро и не слишком удобно даже на такси из-за интенсивного трафика. Разработчики утверждают, что с помощью системы туннелей 45-минутная прогулка превратится в двухминутную поездку, хотя на практике оказалось, что система чуть менее эффективна и полный цикл от посадки до высадки занимает немного больше времени, с учётом манёвров на заполненных внутренних парковках и «обучения» основным правилам эксплуатации сервиса. Например, для того, чтобы ускорить обмен машинами, тестировщикам предписывалось всегда оставлять дверцы машин открытыми, хотя в городских условиях рефлекс обычно вырабатывается прямо противоположный.

Пока неизвестно, насколько успешно можно масштабировать проект. Компания заявляет, что намерена переправлять по 4400 пассажиров в час, хотя некоторые СМИ ссылаются на документы, в которых пропускная способность системы оценивается в 1200 человек в час. В будущем помимо LVCC Loop компания намерена построить систему туннелей, тянущихся под всем городом и способную переправлять более 50 000 пассажиров ежечасно.

Ранее в Boring Company заявляли, что скорость электромобилей в туннелях составит почти 250 км/ч, но пока компания ограничила скорость передвижения. И, хотя конечной целью является полностью автоматизированное перемещение, в ходе эксперимента электромобили управлялись обычными водителями и такая практика сохранится в обозримом будущем.

При этом огромные скорости являются одним из главных преимуществ проекта «Tesla в туннелях» и это отличает его от, например, метро. Пока цель недостижима по той причине, что автоматизированное управление на участке ещё не введено в эксплуатацию, а водители не могут постоянно ездить с такими скоростями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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