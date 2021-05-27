Пограничники показали в видео, как проверяют б/у авто из США

В Украину ежегодно ввозят тысячи б/у автомобилей из США. Пограничники Одесского отряда в видео показали, как происходит проверка автомобилей в пункте пропуска "Одесский морской торговый порт".

Пограничники показали в видео, как проверяют б/у авто из США

Оформление б/у автомобилей из США проводит смена пограничных нарядов. Наряд "проверка документов" выясняет, нет ли у машины криминального прошлого, не находится ли она в розыске.

Пограничный наряд "осмотр транспортных средств" контролирует, чтобы в автомобилях не было запрещенных предметов. К поискам оружия и наркотиков привлекаются кинологи с собаками. Еще один пограничный наряд следит за порядком.

Нужно отметить, что в 2020 году пограничники Одесского отряда обнаружили в б/у автомобилях из США и Канады 14 единиц оружия, более 2000 патронов, 54 кг наркотиков.

Несколько дней назад в салоне автомобиля Ford пограничника обнаружили 25 охотничьих патронов, а в Lexus – пистолет Colt 45-го калибра.

Напомним, ранее основатель сервиса каршеринга Getmancar Тарас Гетьманский рассказал украинцам о нюансах, которые могут быть при покупке битых авто из США.


Максимов Віталій, Тудей

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