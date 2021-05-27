Ford заявила, что к концу десятилетия 40 % продаваемых ею автомобилей будут электрическими

Ford планирует увеличить расходы на разработку электромобилей на миллиарды долларов и ожидает, что к 2030 году 40 процентов её мировых продаж будут приходиться на электромобили. Об этом сегодня заявил генеральный директор компании Джим Фарли (Jim Farley).

Ford заявила, что к концу десятилетия 40 % продаваемых ею автомобилей будут электрическими

WSJ.com

К 2025 году Ford потратит $30 миллиардов на расширение своего модельного ряда электромобилей. Ранее в этом году компания планировала выделить на эти цели $22 миллиарда. Стоит отметить, что в эту сумму включён капитал, который будет направлен на постройку и запуск двух заводов по производству аккумуляторных батарей в США совместно с корейской SK Innovation. О планах по созданию совместного предприятия компании объявили на прошлой неделе.

Ford заявила, что к концу десятилетия 40 % продаваемых ею автомобилей будут электрическими

WSJ.com

Фарли, который вступил в должность генерального директора Ford осенью прошлого года, должен представить более подробную информацию о планах компании в ходе виртуальной презентации для инвесторов. Сообщается, что к 2023 году Ford планирует достичь операционной маржи в 8 % по сравнению с примерно 4 % в последние годы. Ранее компания уже сообщала о цели в 8 %, однако не называла сроки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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