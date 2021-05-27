Лайфхак от водителей: Как не задеть соседа на парковке

Некоторые автомобилисты в темное время суток на парковке попадали в неприятную ситуацию, задевая чужой автомобиль. Сложно оценить интервал до ближайших автомобилей, когда темно. Один из водителей поделился своим простым, но эффективным секретом, как не задеть соседа на парковке…

Секрет заключается в том, что нужно использовать маленький фонарик с магнитом на тыльной стороне.

Перед выездом фонарик прикрепляют на кузов автомобиля там, где нужно подсветить, включают и выезжают. Главное, не забыть после этого убрать фонарик. В противном случае он во время поездки потеряется.

Если вы боитесь, что магнит на фонарике может поцарапать краску на вашем автомобиле, то тогда просто приклейте к нему мягкую ткань.

Как видите, секрет на самом деле простой, необычный, но эффективный. Надеемся, он пригодится кому-нибудь из автомобилистов.

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