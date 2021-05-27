Лайфхак от водителей: Как не задеть соседа на парковке

Некоторые автомобилисты в темное время суток на парковке попадали в неприятную ситуацию, задевая чужой автомобиль. Сложно оценить интервал до ближайших автомобилей, когда темно. Один из водителей поделился своим простым, но эффективным секретом, как не задеть соседа на парковке…

Лайфхак от водителей: Как не задеть соседа на парковке

Секрет заключается в том, что нужно использовать маленький фонарик с магнитом на тыльной стороне.

Перед выездом фонарик прикрепляют на кузов автомобиля там, где нужно подсветить, включают и выезжают. Главное, не забыть после этого убрать фонарик. В противном случае он во время поездки потеряется.

Если вы боитесь, что магнит на фонарике может поцарапать краску на вашем автомобиле, то тогда просто приклейте к нему мягкую ткань.

Как видите, секрет на самом деле простой, необычный, но эффективный. Надеемся, он пригодится кому-нибудь из автомобилистов.

Ранее водители рассказали, как не пролить масло на двигатель при доливе. Способ простой, но эффективный.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевымНовый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым
Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у НовойадараЧетырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара
В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)
На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа
Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машинуКиевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину
Блок рекламы


Похожие новости
Главные ошибки водителей, когда их останавливает полицияГлавные ошибки водителей, когда их останавливает полиция
Зеленский отменил “письма счастья“ для отдельной категории водителейЗеленский отменил “письма счастья“ для отдельной категории водителей
Три ошибки водителей, которые летом “убивают“ моторТри ошибки водителей, которые летом “убивают“ мотор
Судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителейСудья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей
В Киеве станет больше инспекторов по парковкеВ Киеве станет больше инспекторов по парковке
Для водителей в Украине требуют поднять штрафы в 15 разДля водителей в Украине требуют поднять штрафы в 15 раз
В Украине только 39% водителей всегда пользуются ремнями безопасностиВ Украине только 39% водителей всегда пользуются ремнями безопасности
Нескольких руководителей Приднепровской железной дороги отстранили от должностей из-за аварии Интерсити +Нескольких руководителей Приднепровской железной дороги отстранили от должностей из-за аварии Интерсити +
В Киеве за ночь обнаружили 30 пьяных водителей.В Киеве за ночь обнаружили 30 пьяных водителей.
Украинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейскихУкраинских водителей будут сажать на 15 суток за оскорбление полицейских
Последние новости
Подгружаем последние новости