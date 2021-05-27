В Нигерии затонуло пассажирское судно, десятки людей пропали без вести

Спасти удалось 22 человек. Найдено также тело одного погибшего.

В реке Нигер на северо-западе Нигерии утонула лодка, на борту которой находилось около 160 пассажиров.

Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на местного чиновника.

Лодка двигалась к северо-западному штату Кебби, когда она раскололаь и затонула, заявил административный глава района Нгаски Абдуллахи Бухари Вара.

Спасти удалось 22 человек. Найдено также тело одного погибшего. Остальные около 140 пассажиров считаются пропавшими без вести.

"Сейчас идет спасательная операция, но удалось найти только 22 уцелевших и одного погибшего. Мы говорим об около 140 пассажиров, которые все еще считаются пропавшими", - заявил Абдуллахи Бухари Вара.

Причиной катастрофы называют перегруз судна - лодка может взять на борт не более 80 пассажиров. Судно также было загружено мешками с песком с золотой шахты, заявил чиновник.

Отмечается, что переворачивание лодок часто случается на нигерийских водных путях. Причинами этого в большинстве случаев является перенаселенность и отсутствие технического обслуживания, особенно в ежегодный сезон дождей.

Напомним, 5 мая на озере в Одесской области перевернулась моторная лодка, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.