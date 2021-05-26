Польша запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство

Такое решение является частью реализации санкций, инициированных премьер-министром на заседании Совета Европы.

Правительство Польши запретил самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство страны.

Об этом в Twitter сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер.

"Совет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, которые используют авиаперевозчики из Беларуси", - сообщил Мюллер.

По словам Мюллера, такое решение является частью реализации санкций, инициированных премьер-министром на заседании Совета Европы.

Rada Ministr?w przyj??a zakaz wlotu w polsk? przestrze? powietrzn? samolot?w u?ytkowanych przez przewo?nik?w z Bia?orusi.

Jest to element realizacji sankcji, o kt?re wnioskowa? podczas Rady Europejskiej premier @MorawieckiM . — Piotr M?ller (@PiotrMuller) May 26, 2021

Напомним, ранее сегодня Польша не пропустила через свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший из Минска в Барселону. По словам представителя польского аэронавигационного агентства, белорусской стороне было сообщено о возможных проблемах для самолета с пересечением границы Франции, запретившей полеты для белорусских рейсов. Из-за этого самолет был вынужден вернуться в Минск.

23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, осуществил посадку по требованию белорусской стороны.