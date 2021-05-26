Суд разъяснил, является ли “профилактические мероприятия“ причиной остановки авто

Остановка полицейским автомобиля на основании "профилактических мероприятий" не является нарушением со стороны водителя, и поэтому если он откажется от предъявления водительского удостоверения, его нельзя за это штрафовать. К такому решению по делу №944 / 3981/20 пришел суд.

Эта история произошла в 2020 году во Львовской области с водителем Mercedes-Benz.

Полицейский остановил Mercedes-Benz, а когда водитель спросил, по какой причине это сделано, то получил ответ – с целью "профилактических мероприятий".

Правоохранитель предложил водителю предъявить водительское удостоверение, но получил отказ. Водителя за это оштрафовали на 425 гривен.

Водитель оспорил штраф в суде. Суд проанализировал перечень оснований для остановки транспортного средства, которые указаны в ст. 35 Закона "О Национальной полиции" и не нашел там такого основания как "профилактические мероприятия". Поэтому штраф отменили.

Напомним, ранее в Краматорске суд отменил штраф за превышение скоростного режима, выписанный по радару TruCAM, так как на фотографии не было видно лица человека, который находился за рулем в момент нарушения ПДД.