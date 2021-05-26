Штраф за “евробляху“ будет, даже если ее отдать на запчасти

Украинцев после 15 ноября 2021 года, когда закончится льготная растаможка, будут штрафовать на 170 000 гривен за нарушение таможенного законодательства, даже если они сдадут автомобили на иностранной регистрации на запчасти. Об этом в Facebook рассказала организация "АвтоЕвроСила".

Штраф за “евробляху“ будет, даже если ее отдать на запчасти

Если украинцы лично ввезли автомобили на еврономерах в таможенном режиме транзит или временный ввоз, то при сдаче их на запчасти с 15 ноября 2021 года они получат штраф в 170 000 гривен.

Такого же огромного штрафа нельзя будет избежать, даже если "евробляхер" не лично ввозил автомобиль, но при этом покупал на него страховку.

Кроме того, если владелец автомобиля на иностранной регистрации есть в полицейской базе данных (например, из-за ДТП), то информация о нем передается таможенникам. Это значит, что с середины ноября таких водителей тоже будут штрафовать на 170 000 гривен.

Таким образом, заплатить штраф придется, даже если сдать автомобиль на еврономерах на запчасти.

Ранее стало известно, что льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации начнется в июне 2021 года. Он будет длиться 180 дней.


Максимов Віталій, Тудей

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