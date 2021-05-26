Киевский метрополитен обновил правила перевозки моноколес и самокатов

Кататься по платформе строго запрещено.

Киевский метрополитен обновил правила перевозки моноколес и самокатов
Фото: ohchr.org

В Киевском метрополитене обсудили правила перевозки моноколес и самокатов.

Об этом сообщила пресс-служба КП.

Отмечается, что моноколеса должны перевозиться так, как они есть, а их владельцы обязаны ответственно относиться к другим пассажирам и следить за тем, чтобы никого не испачкать.

"Самокаты ... все, что можно сложить, рекомендуется складывать. Те, которые превышают 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать", - говорится в сообщении.

Любые вещи, которые превышают 200 см, перевозить запрещается.

"По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно возле контролера. Однако важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно", - сообщили в пресс-службе.

Кататься по платформе строго запрещено, так как это может привести к травме.

"Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в октябре 2019 года Киевский городской совет разработал проект новых правил пользования столичным метрополитеном. Согласно правилам, в метро нельзя провозить животных без клетки или контейнеров (кроме собак-поводырей), велосипеды, заходить в грязной одежде, петь и играть на музыкальных инструментах.

Велосипед разрешено провозить только в разобранном виде или в чехле. Также в метро запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

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