Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона не пустили в ЕС

Судно не пустили в Польшу, потому что дальше по маршруту - Франция, закрывшая небо для белорусской компании.

Самолет белорусской компании "Белавиа", летевший в Барселону, вернулся в Минск.

Об этом сообщает Би-би-си.

Сначала польское Агентство гражданской авиации передало, что не пустило самолет "Белавиа" в воздушное пространство Польши . Затем стало известно, что самолет летает кругами возле границы.

По данным СМИ , самолет не пустили в Польшу , потому что по маршруту следования - воздушное пространство Франции, закрывшей небо для "Белавиа".

Между тем "Белавиа" начала отменять свои международные рейсы. В частности, авиакомпания прекращает полеты в Финляндию с 26 мая, а в Чехию - с 28 мая.

Напомним, 24 мая ЕС решил усилить санкционное давление на Александра Лукашенко и поручил запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и для транзитных.

Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

В случае выдвижения обвинений в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.