Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона не пустили в ЕС
Судно не пустили в Польшу, потому что дальше по маршруту - Франция, закрывшая небо для белорусской компании.
Самолет белорусской компании "Белавиа", летевший в Барселону, вернулся в Минск.
Об этом сообщает Би-би-си.
Сначала польское Агентство гражданской авиации передало, что не пустило самолет "Белавиа" в воздушное пространство Польши. Затем стало известно, что самолет летает кругами возле границы.
По данным СМИ, самолет не пустили в Польшу, потому что по маршруту следования - воздушное пространство Франции, закрывшей небо для "Белавиа".
Между тем "Белавиа" начала отменять свои международные рейсы. В частности, авиакомпания прекращает полеты в Финляндию с 26 мая, а в Чехию - с 28 мая.
Напомним, 24 мая ЕС решил усилить санкционное давление на Александра Лукашенко и поручил запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и для транзитных.
Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
В случае выдвижения обвинений в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.