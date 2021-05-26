"Белавиа" прекратила полеты в Украину до 25 августа

Решение принято в ответ на прекращение Украиной полетов в Беларусь.

Национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" прекращает полеты в Украину с 26 мая по 25 августа 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева , Львова, Одессы, Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 мая также были отменены ночные рейсы В2 847 в Киев со временем вылета 22:40 и В2 833 в Одессу со временем вылета 23:40.

В пресс-службе отметили, что пассажиры, приобретшие билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилетов. Для этого необходимо обратиться в места приобретения авиабилетов.

Напомним, украинское правительство решило полностью прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь .

Как сообщали, 23 мая власти Беларуси вынудили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

26 мая Александр Лукашенко подтвердил заявление о том, что самолет сел в Минске из-за угрозы взрыва. Он заявил, что сообщение о минировании самолета якобы поступило из Швейцарии.