Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым

В Турции начались продажи нового седана компании Renault – Renault Taliant. Этот седан должен заменить бюджетный Renault Logan, однако это вряд ли произойдет, так как он стоит от 21 400 долларов.

Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым

Taliant построен на модульной платформе CMF-B. Его длина составляет 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота - 1501 мм, а колесная база - 2649 мм. Объем багажника – 628 литров. От Logan он отличается радиаторной решеткой, оптикой, бамперами и задними фонарями.

Что же касается салона, то он во многом похож на салон нового Renault Logan.

В линейку двигателей входит 1,0-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 65 л.с. и 1,0-литровый турбированный мотор мощностью 90 л.с. Также покупателям предложат версию, которая работает на автогазе. Коробка передач – механическая или вариатор.

Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым

Renault Taliant позиционируется как бюджетный седан. Он в модельной линейке французского автогиганта на некоторых рынках заменит Renault Logan. Правда, цена у него почему-то совсем не бюджетная – от 21 400 до 26 100 долларов.

Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, предназначенного для семей и предпринимателей. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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