Новый седан на замену Logan оказался совсем не дешевым

В Турции начались продажи нового седана компании Renault – Renault Taliant. Этот седан должен заменить бюджетный Renault Logan, однако это вряд ли произойдет, так как он стоит от 21 400 долларов.

Taliant построен на модульной платформе CMF-B. Его длина составляет 4396 мм, ширина – 1848 мм, высота - 1501 мм, а колесная база - 2649 мм. Объем багажника – 628 литров. От Logan он отличается радиаторной решеткой, оптикой, бамперами и задними фонарями.

Что же касается салона, то он во многом похож на салон нового Renault Logan.

В линейку двигателей входит 1,0-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 65 л.с. и 1,0-литровый турбированный мотор мощностью 90 л.с. Также покупателям предложат версию, которая работает на автогазе. Коробка передач – механическая или вариатор.

Renault Taliant позиционируется как бюджетный седан. Он в модельной линейке французского автогиганта на некоторых рынках заменит Renault Logan. Правда, цена у него почему-то совсем не бюджетная – от 21 400 до 26 100 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, предназначенного для семей и предпринимателей. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.