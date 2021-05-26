Электромобили Tesla Model Y и Model 3 для рынка США отказались от использования радаров

Илон Маск (Elon Musk) недавно выступил в защиту фирменной системы компьютерного зрения Tesla, сославшись на особенность восприятия дорожной обстановки водителем — человек, по его словам, основную часть информации получает при помощи органов зрения. С мая на рынке США будут доступны электромобили Model Y и Model 3, лишённые радаров.

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Система датчиков электромобилей Tesla до сих пор состояла из набора камер, радаров и ультразвуковых датчиков. Радары со временем будут исключены не только для выпускаемых в США электромобилей Model 3 и Model Y, но и для старших Model S и Model X. Машины китайской сборки тоже их лишатся в будущем. Если бы не риторика Маска в отношении самодостаточности камер и сопутствующего программного обеспечения, можно было бы подумать, что Tesla оптимизирует комплектации электромобилей на фоне дефицита компонентов.

Тем не менее, пока длится переходный период, свежие партии Tesla Model 3 и Model Y без радаров будут лишены ряда функциональных возможностей. Автоматическая корректировка рулевого управления будет доступна на скоростях не более 120 км/ч и при большей дистанции с едущими впереди транспортными средствами, а функция удержания в полосе будет отключена, как и возможность беспилотного выезда электромобиля с парковки к месту ожидания его водителем. Tesla обещает, что в обозримом будущем программное обеспечение усовершенствуется до уровня, позволяющего вернуть все эти функции на электромобили, не оснащаемые радарами.

Бета-версия более продвинутого программного комплекса FSD 9.0, который позволяет автоматически проезжать перекрёстки и светофоры, перейдёт на использование только данных с камер тремя неделями позже. Примерно в это же время FSD станет доступна по подписке с ежемесячной абонентской платой. Единовременный платёж за активацию функции составляет $10 000, но для пользователей арендных электромобилей или клиентов лизинговых компаний подписка была бы удобнее. Со временем Tesla надеется реализовать автономность высшего уровня, опираясь только на систему машинного зрения. Странно, что при этом Tesla тестирует прототипы электромобилей с лидарами, хотя ранее Илон Маск неоднократно выступал с критикой данного типа оптических датчиков. Они остаются дорогим удовольствием, хотя и превосходят камеры в способности определять объекты в условиях ограниченной видимости.



