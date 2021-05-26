Кличко предупредил о подорожании проезда в Киеве

"25 или 20 гривен - до таких цифр поднимать не планируем".

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что городские власти планируют поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

"Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы, и звучало и 25, и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом, и на сегодняшний день проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе", - сказал Кличко в эфире телеканала "Наш" в среду.

По его словам, повышение стоимости проезда является вынужденным; мэр напомнил, что цены на билеты недавно повысили во Львове и Запорожье.

"Тема поднятия тарифа назрела, но могу гарантировать, что 25 или 20 гривен - до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем", - сказал мэр.

Кличко пока не знает, на сколько подорожает проезд, но обещает, что тариф будет экономически обоснованным. Он предположил, что станет об этом известно уже летом. "Мы сделаем так, чтобы это повышение не отразилось на людях", - сказал он.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Киеве поднимали в 2018 году.

Тогда базовый тариф вырос с 4 до 8 гривен в наземном транспорте и с 5 до 8 гривен в метрополитене.

Пассажиры, которые пользуются электронными карточками, могут заплатить за 1 поездку от 6,50 грн (в случае одновременного приобретения 50 поездок).