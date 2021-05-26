Трое японских рыбаков погибли в результате столкновения шхуны с роSSийским сухогрузом

РоSSийские моряки не пострадали.

Трое японских рыбаков погибли в результате столкновения шхуны с роSSийским сухогрузом

Трое японских рыбаков погибли в результате столкновения крупного роSSийского рыболовного траулера и небольшой японской шхуны. Инцидент произошел в Охотском море у побережья острова Хоккайдо, сообщает телеканал NHK.

По данным управления береговой охраны Японии, утром 26 мая примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта Момбэцу роSSийское судно "Амур" водоизмещением 662 тонны столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" водоизмещением 9,7 тонны. В результате японское судно перевернулось.

РоSSийские моряки подняли из воды пятерых членов экипажа японской шхуны - трое из них были мертвы. РоSSияне в результате столкновения судов не пострадали.

Один из рыбаков рассказал, что японское судно не двигалось во время аварии. "В момент столкновения судно было в работе и не могло двигаться. С нами столкнулось роSSийское судно", - цитирует его Kyodo.

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