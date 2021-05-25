Еще четыре авиакомпании заявили, что будут облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске

После того, как белорусские власти принудили к посадке в Минске самолет Ryanair, все больше авиакомпаний заявляют о том, что не будут использовать воздушное пространство Беларуси для полетов.

О таком решении во вторник, 25 мая, объявили Air France, Finnair, KLM и Singapore Airlines, передает DW.

Так, в Air France заявили, что, согласно постановлению о введении санкций со стороны ЕС , "пока" отказались от полетов над Беларусью.

Finnair и KLM также приняли аналогичное решение. А в Singapore Airlines пообещали перестроить свои маршруты в Европе таким образом, чтобы самолеты облетали белорусское воздушное пространство.

"Безопасность наших клиентов и экипажей имеет самый высокий приоритет", - заявили в авиакомпании из Сингапура.

Еще 24 мая о решении облетать небо Беларуси сообщили авиаперевозчики Lufthansa, SAS и AirBaltic. Также правительство в Лондоне приказало британским самолетам облетать воздушное пространство этой страны.

Украинское правительство по поручению президента Владимира Зеленского решило полностью прекратить авиасообщение с Беларусью уже с 26 мая. Одновременно, как и в Великобритании, в Украине также запретили украинским авиакомпаниям и самолетам выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь .

Вечером 24 мая главы государств и правительств стран ЕС договорились о мерах в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета и арест белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Кроме персональных и экономических санкций, лидеры Евросоюза призвали всех авиаперевозчиков, зарегистрированных в странах ЕС , избегать полетов в белорусском авиапространстве. Также Европейский совет дал задание Совету ЕС принять необходимые меры, чтобы запретить пролет самолетов белорусских компаний в воздушном пространстве ЕС и предотвратить их доступ к аэропортам в Евросоюзе .

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.