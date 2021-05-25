Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину

Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и разбитии автомобиля.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На своей странице в фейсбуке заместитель министра обнародовал видео с регистратора пострадавших, а также фото злоумышленника.

"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении, и за ним приедет полиция", - написал Геращенко.