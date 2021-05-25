Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину
Разыскивают 43-летнего Романа Романюту.
Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и разбитии автомобиля.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
На своей странице в фейсбуке заместитель министра обнародовал видео с регистратора пострадавших, а также фото злоумышленника.
"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении, и за ним приедет полиция", - написал Геращенко.
Как сообщалось, в Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге. Нападавшим оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Пешеходом был 52-летний сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.