Киевская милиция объявила в розыск водителя за нападение с битой на машину

Разыскивают 43-летнего Романа Романюту.

Полиция Киева разыскивает гражданина Романюту Романа Александровича 1978 года рождения, по подозрению в нападении на авто, избиении людей и разбитии автомобиля.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На своей странице в фейсбуке заместитель министра обнародовал видео с регистратора пострадавших, а также фото злоумышленника.

"Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить о его местонахождении, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении, и за ним приедет полиция", - написал Геращенко.

Как сообщалось, в Киеве водитель убил пешехода во время драки на дороге. Нападавшим оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Пешеходом был 52-летний сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.



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