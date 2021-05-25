Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара

Столкнулись три машины, все водители были трезвы.

Фото: facebook.com/policeLG

В Луганской области у Новоайдара вечером 24 мая произошло ДТП с пятью пострадавшими.

Как сообщает местная полиция, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 на 39-м километре дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там машина столкнулась со служебным автомобилем полиции ВАЗ-21099, после чего в них врезался еще один служебный автомобиль полиции ?koda Fabia.

В результате ДТП с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя ВАЗ-2106 и четырех полицейских из "девятки".

Все водители были трезвыми.

Фото: facebook.com/policeLG

Обстоятельства ДТП будут устанавливать в ходе уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Об аварии сообщили в Государственное бюро расследований, проводится также служебная проверка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибшихВ Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)
В Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилейВ Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилей
13-летний водитель мопеда погиб в результате ДТП в Одесской области, его 7-летний пассажир - в реанимации13-летний водитель мопеда погиб в результате ДТП в Одесской области, его 7-летний пассажир - в реанимации
Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"Зеленский подписал закон об изменении процедуры передачи водителям "писем счастья"
На трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человекаНа трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человека
В Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по землеВ Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по земле
Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного маслаВодителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла
Киевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средствКиевский метрополитен переведет часть работников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки средств
На трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенокНа трассе Киев-Чоп в результате ДТП погибли два человека, из них один ребенок
В результате столкновения легковых автомобилей во Львове погиб человекВ результате столкновения легковых автомобилей во Львове погиб человек
Последние новости
Подгружаем последние новости