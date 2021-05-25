Четырех полицейских и еще одного водителя госпитализировали в результате ДТП у Новойадара

Столкнулись три машины, все водители были трезвы.

Фото: facebook.com/policeLG

В Луганской области у Новоайдара вечером 24 мая произошло ДТП с пятью пострадавшими.

Как сообщает местная полиция, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 на 39-м километре дороги Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там машина столкнулась со служебным автомобилем полиции ВАЗ-21099, после чего в них врезался еще один служебный автомобиль полиции ?koda Fabia.

В результате ДТП с травмами разной степени тяжести госпитализировали водителя ВАЗ-2106 и четырех полицейских из "девятки".

Все водители были трезвыми.

Фото: facebook.com/policeLG

Обстоятельства ДТП будут устанавливать в ходе уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Об аварии сообщили в Государственное бюро расследований, проводится также служебная проверка.