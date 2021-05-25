На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа

Судно прошло под мостом и потом было отбуксировано в безопасное место.

Вечером 24 мая на Днепре в Киеве дрейфовала неуправляемая баржа с краном.

Об этом сначала сообщили в паблик "Киев Оперативный", а во вторник, 25 мая, чрезвычайное происшествие подтвердила патрульная полиция.

Судно двигалось по течению в направлении пешеходного Паркового моста, сбивая по пути буи.

Полиции пришлось эвакуировать с моста людей и временно закрыть его.

Баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его. Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокацию соответствующим службам и координировал их действия.

Позже баржу удалось отбуксировать в безопасное место.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибшихВ Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)
В Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилейВ Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилей
Новопостроенный Шулявский мост в Киеве не справился с дождемНовопостроенный Шулявский мост в Киеве не справился с дождем
На Житомирской трассе в Киеве столкнулись и сгорели грузовой и легковой автомобилиНа Житомирской трассе в Киеве столкнулись и сгорели грузовой и легковой автомобили
В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%
В Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / чВ Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / ч
Стоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла до 10 гривенСтоимость проезда в общественном транспорте Львова выросла до 10 гривен
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»«Автомагистраль-Юг» завершает строительство транспортных развязок и моста через канал «Днепр-Донбасс»
Полиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в КиевеПолиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости