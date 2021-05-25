На Днепре в Киеве дрейфовала и едва не врезалась в Парковый мост неуправляемая баржа

Судно прошло под мостом и потом было отбуксировано в безопасное место.

Вечером 24 мая на Днепре в Киеве дрейфовала неуправляемая баржа с краном.

Об этом сначала сообщили в паблик " Киев Оперативный", а во вторник, 25 мая, чрезвычайное происшествие подтвердила патрульная полиция.

Судно двигалось по течению в направлении пешеходного Паркового моста, сбивая по пути буи.

Полиции пришлось эвакуировать с моста людей и временно закрыть его.

Баржа безопасно прошла под мостом, не повредив его. Судно двигалось с большой скоростью и несколько раз разворачивалось. Один из автопатрулей поехал вслед за ним, передавал дислокацию соответствующим службам и координировал их действия.

Позже баржу удалось отбуксировать в безопасное место.