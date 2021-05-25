Самые популярные легковые авто с ГБО в Украине: ТОП-10

В апреле этого года темпы переоборудования автомобилей для работы на газовой смеси несколько выросли. Официально таких операций было зафиксировано 3157.

Об этом сообщает finance.ua со ссылкой на портал Auto.ria.

Суммарно с начала года документы с вписанным газобаллонным оборудованием (ГБО) были выданы владельцам 10,2 тыс. легковых авто с пробегом.

Доля автомобилей на вторичном рынке, в свидетельстве о регистрации которых указан тип топлива “бензин или газ”, составила 20% от общего количества сделок купли-продажи и первых регистраций. По информации МВД, их число достигло 24,4 тыс.

Самыми популярными легковыми авто с ГБО на “вторичке” в апреле стали Dawoo Lanos и Sens (2258 регистраций).

Далее в топ-10 расположились ВАЗ 2109/99 и Chevrolet Aveo.

В первую десятку попали еще несколько моделей ВАЗов, а также Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Chevrolet Lacetti, Toyota Camry и Renault Logan.

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