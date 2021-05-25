Как обманывают при покупке б/у автомобилей

Общеизвестно, что у недобросовестных продавцов автомобилей на вторичном рынке на вооружении есть самые разные мошеннические схемы. Эксперты сервиса carVertical, изучив истории более 1 миллиона автомобилей, назвали самые распространенные методы обмана покупателей б/у авто.

Чаще всего продавцы скрывают, что автомобиль попадал в дорожную аварию и получил в результате этого повреждения. 31% от всех обманов при продаже б/у автомобилей приходится как раз на такой обман.

Также часто при продаже подержанных машин скручивают пробег. На долю этого обмана приходится 17%. Нужно отметить, что чаще всего манипуляции с одометром проводят у автомобилей с дизельным двигателем.

На третьем месте – угнанные автомобили. Покупатели таких машин могут оказаться в очень непростой ситуации, когда им придется доказывать, что они не причастны к уголовному преступлению.

На четвертом месте – выдача автомобилей из такси и каршеринга за обычные машины. У таких машин обычно скручивают одометр, так как у них большой пробег.

Пятый главный способ обмана покупателей б/у автомобилей – продажа откровенного неликвида по заниженной цене. Продавец может убедительно рассказать, что снизил цену потому, что нужно "срочно продать". Однако, на самом деле причина может заключаться, например, в серьезном дефекте.

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