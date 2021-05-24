В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)

В Киеве 23 мая вооруженный битой водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER напал на водителя автомобиля Ford, нанеся ему телесны повреждения. В Сети разместили видео этого инцидента.

В Киеве водитель внедорожника Volkswagen с номерами LEGIONER с битой напал на водителя Ford (Видео)

Volkswagen внезапно выехал перед Ford на развороте. Такой маневр не понравился водителю «Форда». Он посигналил и белый внедорожник остановился.

Водитель внедорожника Volkswagen вначале пообещал водителю Ford распылить в него газовый баллончик. Потом он достал из багажника биту и напал на своего оппонента, с которым, кстати, рядом в салоне находилась женщина.

Утверждается, что водитель «Форда» получил рану головы, а нападавший скрылся с места происшествия. Пассажирка «Форда» заявила о желании вызвать полицию.

Ранее стало известно, что мошенники в Украине придумали новый вид автоподстав на парковках.


Максимов Віталій, Тудей

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