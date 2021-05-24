Также аннулировано разрешение на полеты над территорией страны авиакомпании "Белавиа".

Великобритания обязала свои авиакомпании облетать Беларусь .

Об этом сообщил госсекретарь по вопросам транспорта Грант Шеппс.

По его словам, теперь британские самолеты не смогут находиться в воздушном пространстве этой страны.

"После вчерашнего принудительного перенаправления самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров", - написал он в Twitter .

Шеппс отметил, что также аннулировал разрешение на полеты над территорией Великобритании авиакомпании "Белавиа".

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку. Подробнее читайте в материале LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".