МАУ запускает прямые рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма

Международные авиалинии запускают первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 25 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: delo.ua

график полетов

С 25 июня 2021 года жители Украины смогут летать в эмират Рас-эль-Хайма прямым рейсом. Рейсы МАУ из Международного аэропорта Борисполь в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма будут выполняться дважды в неделю.

Полет из Киева в международный аэропорт Рас-эль-Хайма составляет 5 часов.

Этим летом рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов

Цена — от 3812 грн с багажом (в цену перелета уже включено 1 место ручной клади + 1 место до 5 кг и одно место багажа до 23 кг).

«По прибытию все гости эмирата проходят обязательное бесплатное ПЦР-тестирование в аэропорту Рас-эль-Хайма, кроме того, перед возвращением домой, у туристов будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование», — пояснили в МАУ.