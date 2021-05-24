Дальнобойщики перекрыли трассу возле Николаева из-за взвешивания фур

Фото: Новости-Н

Несколько десятков грузовых автомобилей в понедельник, 24 мая, перекрыли дорогу Н-24 близ Николаева.

Как сообщает местное издание News.pn, это акция против работы габаритно-весового комплекса "Укртрансбезопасности", который, по словам дальнобойщиков, показывает больше килограммов, чем есть на самом деле.

Кроме того, они требуют сложения мандата одним из депутатов из "Слуги народа". Представители перевозчиков сообщили, что ему якобы "отдали" три управления "Укртрансбезопасности" - Одесское, Николаевское и Херсонское. Как сообщает "Новости-Н", один из участников протеста, владелец автотранспортного предприятия Александр Блоха заявил, что знает этого депутата лично, и тот при встрече будто прямо намекал на необходимость платить за прохождение весовых комплексов.

Из-за акции протеста движение на участке дороги пустили по правому проезду (в сторону г. Новая Одесса).

Начальник "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук отверг обвинения дальнобойщиков.

"Не нравится водителям взвешиваться. Говорят, что весы у нас не те, и инспекторов почему-то надо заменить. Ребята, весы у нас поверенные, работают с допустимой погрешностью. А инспекторы вместе с Национальной полицией рады приветствовать вас на нашем комплексе. Дежурят по установленному графику. Кастингов на тех, кто вам больше понравится, - устраивать не будем", - написал Прокопчук в фейсбуке.