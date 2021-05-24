Дальнобойщики перекрыли трассу возле Николаева из-за взвешивания фур

Участники акции требуют сложения мандата одним из "слуг".

Фото: Новости-Н

Несколько десятков грузовых автомобилей в понедельник, 24 мая, перекрыли дорогу Н-24 близ Николаева.

Как сообщает местное издание News.pn, это акция против работы габаритно-весового комплекса "Укртрансбезопасности", который, по словам дальнобойщиков, показывает больше килограммов, чем есть на самом деле.

Кроме того, они требуют сложения мандата одним из депутатов из "Слуги народа". Представители перевозчиков сообщили, что ему якобы "отдали" три управления "Укртрансбезопасности" - Одесское, Николаевское и Херсонское. Как сообщает "Новости-Н", один из участников протеста, владелец автотранспортного предприятия Александр Блоха заявил, что знает этого депутата лично, и тот при встрече будто прямо намекал на необходимость платить за прохождение весовых комплексов.

Из-за акции протеста движение на участке дороги пустили по правому проезду (в сторону г. Новая Одесса).

Начальник "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук отверг обвинения дальнобойщиков.

"Не нравится водителям взвешиваться. Говорят, что весы у нас не те, и инспекторов почему-то надо заменить. Ребята, весы у нас поверенные, работают с допустимой погрешностью. А инспекторы вместе с Национальной полицией рады приветствовать вас на нашем комплексе. Дежурят по установленному графику. Кастингов на тех, кто вам больше понравится, - устраивать не будем", - написал Прокопчук в фейсбуке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибшихВ Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минированииВ аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
В Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / чВ Киеве уменьшат разрешенную скорость возле школ и больниц до 30 км / ч
Названы самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границыНазваны самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границы
На трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и СтоянкеНа трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и Стоянке
Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чиповПродажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
Мировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чиповМировой автопром может потерять 110 млрд долл из-за нехватки чипов
Аварийный мост в охранной зоне возле Немирова капитально отремонтируютАварийный мост в охранной зоне возле Немирова капитально отремонтируют
В Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезонаВ Украине усилят контроль на дорогах из-за начала курортного сезона
Последние новости
Подгружаем последние новости