Импорт авто в Украину вырос. За первый квартал завезли автомобилей на $1,2 миллиарда
В режиме импорта в Украину завезено 136?800 автотранспортных средств на сумму $1,17 млрд в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Госстат.
Рост импорта
Рост импорта автотранспорта произошел за счет легковых автомобилей. В I квартале 2021 года импортеры ввезли 125,8 тыс. легковых автомобилей (+9% к аналогичному периоду прошлого года).
На приобретение этих машин импортеры потратили $930,6 млн.
Импорт автобусов сократился на 40% до 297 шт. на сумму $9,1 млн в январе-марте 2021 года.
Ввоз грузовых и спецавто сократился на 1% до 10 шт. на сумму $230 млн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввозимых в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.