В Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилей

В Украине ежегодно происходит большое количество ДТП с участием полицейских автомобилей. Большинство поврежденных машин восстановлению не подлежат, поэтому от них избавляются разными способами. Уже даже образовались целые "кладбища" полицейских машин. Например, в Днепре…

В Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилей

"Кладбище" полицейских автомобилей заметили на территории Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Там хранятся разбитые гибридные Toyota Prius и Mitsubishi Outlander.

Большинство машин имеют на первый взгляд не очень серьезные повреждения. Мы заметили разбитые бамперы и стекла, вмятины на дверях и так далее. Последствий серьезных ДТП мы не увидели.

Судя по всему, эти полицейские автомобили можно отремонтировать. Не очень понятно, почему до сих пор это не сделано и почему машины просто оставили на территории Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что "кладбище" автомобилей нашли в Киеве. На пустыре бросили несколько советских автомобилей и иномарок. Среди них заметили ГАЗ-21, УАЗ-469, Volkswagen T3 и Renault Laguna.


Максимов Віталій, Тудей

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