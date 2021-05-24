В Днепре нашли “кладбище“ полицейских автомобилей

В Украине ежегодно происходит большое количество ДТП с участием полицейских автомобилей. Большинство поврежденных машин восстановлению не подлежат, поэтому от них избавляются разными способами. Уже даже образовались целые "кладбища" полицейских машин. Например, в Днепре…

"Кладбище" полицейских автомобилей заметили на территории Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Там хранятся разбитые гибридные Toyota Prius и Mitsubishi Outlander.

Большинство машин имеют на первый взгляд не очень серьезные повреждения. Мы заметили разбитые бамперы и стекла, вмятины на дверях и так далее. Последствий серьезных ДТП мы не увидели.

Судя по всему, эти полицейские автомобили можно отремонтировать. Не очень понятно, почему до сих пор это не сделано и почему машины просто оставили на территории Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.