В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании

В аэропорту Минска как минимум на 2 часа задержали отправление самолета немецкой компании Lufthansa, который должен был вылететь в понедельник, 24 мая, в 14:20 по местному времени.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16:15 по местному времени с задержкой в 2 часа.

Как сообщает агентство Reuters, посадку на рейс остановили из-за полученного электронного письма о возможном теракте. В аэропорту рассказали, что соответствующие службы провели повторный осмотр лайнера и багажа пассажиров.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair 23 мая Lufthansa сначала заявила, что пока не намерена отказываться от использования воздушного пространства Беларуси. Пресс-секретарь авиакомпании рассказал, что никаких изменений в расписание не вносится, рейс из Франкфурта-на-Майне в Минск вылетел, но "за ситуацией следят".

Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступит в силу 25 мая.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку. Подробнее читайте в материалеLB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".