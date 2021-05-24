В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании

Европейские авиакомпании отказываются использовать воздушное пространство Беларуси.

В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa из-за сообщения о минировании
Архівне фото
Фото: lufthansa.com

В аэропорту Минска как минимум на 2 часа задержали отправление самолета немецкой компании Lufthansa, который должен был вылететь в понедельник, 24 мая, в 14:20 по местному времени.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16:15 по местному времени с задержкой в 2 часа.

Как сообщает агентство Reuters, посадку на рейс остановили из-за полученного электронного письма о возможном теракте. В аэропорту рассказали, что соответствующие службы провели повторный осмотр лайнера и багажа пассажиров.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair 23 мая Lufthansa сначала заявила, что пока не намерена отказываться от использования воздушного пространства Беларуси. Пресс-секретарь авиакомпании рассказал, что никаких изменений в расписание не вносится, рейс из Франкфурта-на-Майне в Минск вылетел, но "за ситуацией следят".

Ранее латвийская авиакомпания Air Baltic, венгерская Wizz Air и нидерландская KLM сообщили, что отказываются от полетов через белорусское воздушное пространство. А власти Литвы запретили аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Запрет вступит в силу 25 мая.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку. Подробнее читайте в материалеLB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Сегодня, 24 мая, Евросоюз вызвал посла Беларуси для объяснений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибшихВ Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в МинскеICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
На Черниговщине двух патрульных задержали при получении взяткиНа Черниговщине двух патрульных задержали при получении взятки
Названы самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границыНазваны самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границы
На трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и СтоянкеНа трассах М-05 и М-06 ограничат движение из-за строительства развязок в Чабанах и Стоянке
Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чиповПродажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов
В Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по землеВ Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по земле
Jeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника TharJeep подал в суд на Mahindra из-за внедорожника Thar
В Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше PeugeotВ Словакии задержали Ford Focus, который перевозил на крыше Peugeot
Последние новости
Подгружаем последние новости