Принудительное замедление зарядки обернётся для Tesla крупными судебными исками и компенсациями

В 2019 году Tesla решила принудительно ограничить скорость зарядки тяговых аккумуляторов некоторых своих электромобилей, что вылилось не только в увеличение времени зарядки, но и в сокращение доступного владельцам пробега. Суд в Норвегии признал компанию виновной в подобных ограничениях, и теперь каждый пострадавший автовладелец сможет рассчитывать на компенсацию в $16 000.

Принудительное замедление зарядки обернётся для Tesla крупными судебными исками и компенсациями

Источник изображения: Electrek

В Норвегии электромобили Tesla весьма распространены, поэтому под критерии пострадавших от данных ограничений в этой стране попадает около десяти тысяч владельцев Tesla Model X и Model S с тяговыми батареями на 85 кВт?ч, которые выпускались до 2016 года включительно. Именно на этих модификациях электромобилей Tesla была вынуждена программным способом ограничить скорость пополнения заряда, чтобы увеличить ресурс тяговой батареи. Некоторые из автовладельцев заявили, что пробег на одном заряде в итоге упал на 11 % всего за несколько недель. Сама процедура зарядки стала более продолжительной, что тоже принесло очевидные неудобства.

Поданный в Норвегии иск против Tesla позволит каждому жителю этой страны, у которого есть попадающая под эти критерии машина одноимённой марки, получить компенсацию в размере $16 000, если американский автопроизводитель не оспорит данное решение суда в отведённые законом сроки. Не исключено, что прецедент вдохновит автовладельцев за пределами Норвегии попытать счастья в аналогичной тяжбе в пределах собственной юрисдикции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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