"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк

Дизель-поезд будет курсировать с 29 мая.

"Укрзализныця" анонсировала запуск "Прикарпатского экспресса", который соединит Ивано-Франковск, Львов и Луцк
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" запускает трехвагонный дизельный поезд № 807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Из Ивано-Франковска он будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк, информирует пресс-служба компании.

"Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения", - отмечают в «Укрзализныце».

Поезд № 807/808 будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы).

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш.

Со 2 июня по средам поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

"Обслуживать маршрут будет украинский дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Это удобный современный поезд, оборудованный розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортный для пассажиров с инвалидностью. Ранее, в 2019 году, он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express", - отметили в компании.

Ранее в мае "Укрзализныця" объявила о запуске поезда из Лисичанска в Одессу.

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