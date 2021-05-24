Кабмин упростит растаможку авто. Оформить документы можно будет с помощью смартфона

В Украине растаможить авто можно будет с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія». Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фото: Телеграм Шмыгаля

По его словам, соответствующий проект обсуждался на совещании с «Офисом простых решений и результатов», Минцифры и Минфином.

«Устранение бюрократических преград, минимизации человеческого фактора и искоренение коррупции — станут толчком к реформе таможни. В то же время растаможивание должно быть справедливым для каждого», — отметил Шмыгаль.

«Дія» для водителя

17 мая Минцифры анонсировало запуск сразу 13 новых функций, которые будут доступны в приложении и на портале «Дія», а также расширение функционала для уже действующих возможностей.

Что обновили

Обновили и расширили функционал для водителей. Должна появиться возможность подать заявку на получение нового водительского удостоверения, а в скором времени обещают сделать возможной доставку домой физического документа.

Также приложение начнет каждый час обновлять раздел «Штрафы», будет отображать штрафы, выписанные патрульными и слать уведомления, если в разделе появилось что-то новое.

«Дія» также будет отправлять уведомления о сроках уплаты штрафа за пять дней до его истечения.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в феврале Верховная Рада приняла за основу законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно введения новой формулы растаможка так называемых «евроблях», которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.