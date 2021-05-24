Новопостроенный Шулявский мост в Киеве не справился с дождем

На новопостроенном Шулявском путепроводе в Киеве во время дождя из-под канализационного люка начала литься вода.

Об этом сообщило издание "Сегодня".

Коммунальные службы считают, что причина появления воды из-под люка - переполненная речка Лыбидь. Во время дождя в подземную речку попадает вода из половины районов Киева и выходит в разных местах на поверхность через канализационные люки. Подобные фонтанчики часто замечают, например, возле цирка и ТЦ "Гулливер".

Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева , на балансе которого находится сооружение, пояснила, что "в связи с массивными осадками за короткий промежуток времени и большой площадью водозабора возникло временное переполнение сети дождевой канализации на участке Шулявского путепровода.

Предприятие заявило, что на мосту проведут обследование и сделают все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Напомним, что в 2019 году Шулявский мост, который начал разрушаться, перестроили. Но полностью развязку до сих пор не построили, и поэтому она до сих пор не находится на балансе "Киевавтодора".

Окончание работ, общая стоимость которых составляет почти 2 млрд гривен, ожидается в конце 2022 года.