Гендиректор Ryanair назвал действия Беларуси пиратством

В аэропорту Минска с самолета сошло несколько агентов КГБ.

Гендиректор Ryanair назвал действия Беларуси пиратством
Фото: atr.ua

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с принудительной посадкой рейса авиакомпании в Беларуси "поддерживаемым государством угоном, поддерживаемым государством пиратством".

Об этом он сказал в эфире ирландской радиостанции Newstalk.

По его словам, инцидент сильно испугал пассажиров и экипаж самолета, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали.

"Похоже, действия власти были направлены на то, чтобы снять с рейса журналиста и его спутницу. Мы считаем, что в аэропорту также сошли несколько агентов КГБ", - сказал он.

О'Лири подчеркнул, что авиакомпания нечасто летает над Беларусью и ей не составит скорректировать маршруты так, чтобы выполнять рейсы над соседней Польшей.

Напомним, что 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Вместе с ним была задержана его девушка София Сапега.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2Разработчики закрыли проект сверхзвукового пассажирского самолета Aerion AS2
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибшихВ Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в МинскеICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Назвали топ-10 худших машин в истории автомобилестроения: стали настоящим проваломНазвали топ-10 худших машин в истории автомобилестроения: стали настоящим провалом
В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифрыВ Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры
В Беларуси разбился учебный военный самолет, экипаж погибВ Беларуси разбился учебный военный самолет, экипаж погиб
Водителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного маслаВодителям назвали ошибки, приводящие к повышенному расходу моторного масла
Назвали автомобили, которые быстро обесцениваютсяНазвали автомобили, которые быстро обесцениваются
Виталий Кличко назвал новые сроки строительства метро на ТроещинуВиталий Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину
В Беларуси запретили автомобили SkodaВ Беларуси запретили автомобили Skoda
Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать "режим"Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать "режим"
Последние новости
Подгружаем последние новости