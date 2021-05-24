Гендиректор Ryanair назвал действия Беларуси пиратством

В аэропорту Минска с самолета сошло несколько агентов КГБ.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с принудительной посадкой рейса авиакомпании в Беларуси "поддерживаемым государством угоном, поддерживаемым государством пиратством".

Об этом он сказал в эфире ирландской радиостанции Newstalk.

По его словам, инцидент сильно испугал пассажиров и экипаж самолета, поскольку их держали под вооруженной охраной и обыскивали.

"Похоже, действия власти были направлены на то, чтобы снять с рейса журналиста и его спутницу. Мы считаем, что в аэропорту также сошли несколько агентов КГБ", - сказал он.

О'Лири подчеркнул, что авиакомпания нечасто летает над Беларусью и ей не составит скорректировать маршруты так, чтобы выполнять рейсы над соседней Польшей.

Напомним, что 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича. Вместе с ним была задержана его девушка София Сапега.