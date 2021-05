Илон Маск анонсировал начало поставок «самого быстрого серийного автомобиля»

3 июня состоится мероприятие, посвященное началу поставок электромобилей Tesla Model S Plaid первым клиентам. Об этом в твитер написал глава компании Tesla Илон Маск.

Фото: korrespondent.net

«3 июня состоится мероприятие, посвященное началу поставок электромобилей Tesla Model S Plaid», — написал он.

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory

Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs