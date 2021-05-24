Илон Маск анонсировал начало поставок «самого быстрого серийного автомобиля»

3 июня состоится мероприятие, посвященное началу поставок электромобилей Tesla Model S Plaid первым клиентам. Об этом в твитер написал глава компании Tesla Илон Маск.

Фото: korrespondent.net

«3 июня состоится мероприятие, посвященное началу поставок электромобилей Tesla Model S Plaid», — написал он.

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Что известно

В ходе мероприятия 3 июня компания должна подробнее рассказать об обновлённом седане Tesla Model S, в частности, о редизайне рулевого колеса.

Версия Tesla Model S Plaid+, которая позволит проезжать до 840 км без подзарядки, должна выйти во второй половине 2022 года.

Напомним

Анонс автомобиля состоялся в начале этого года, при этом Model S Plaid пришел на смену модели Model S Performance. Мощность установки с тремя электромоторами составляет 1034 лошадиные силы, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,99 секунды. Запас хода равен 628 км.

Изначально поставки должны были начаться ещё в феврале, однако только сейчас Tesla подтвердила свою готовность к поставкам.

Илон Маск еще раз отметил, что Tesla Model S Plaid — это самый быстрый серийный автомобиль современности.