На Житомирской трассе в Киеве столкнулись и сгорели грузовой и легковой автомобили

Погибли три человека.

В ночь на понедельник, 24 мая, в Киеве на Житомирской трассе грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым авто. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.

По данным столичной полиции, на месте ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля "Фольксваген", а также пешеход, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. Водителя крупногабаритного транспортного средства госпитализировали.

"По предварительной информации водитель грузовика "Даф" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат". В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а водителя крупногабаритного авто медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе и с многочисленными ожогами. Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, который предположительно пересекал дорогу в неустановленном месте", - сообщают в полиции.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 18 мая на трассе "Киев-Чоп" в результате тройного ДТП погибли два человека.

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