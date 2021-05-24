Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)

Среди них - airBaltic, WizzAir, Austrian Airlines

Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
Фото: facebook.com/airBaltic

Европейские авиакомпании начали облетать Беларусь после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича.

Первой такое решение приняла латвийская airBaltic, которая использовала воздушное пространство Беларуси во время выполнения рейсов из Риги в Киев и Тбилиси. О решении авиакомпании сообщили министр сообщения Латвии Талис Линкайтся в эфире латвийского общественного канала и пресс-служба авиакомпании.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic постоянно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации. Знаю, что и Международная организация гражданской авиации запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу", - сказал министр.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa

— Andrei Sannikov (@A_Sannikov) May 24, 2021

Он уверен, что решение властей Беларуси будет иметь последствия для нее.

По данным Flightradar, некоторые другие авиакомпании тоже начали облетать Беларусь, не делая публичных заявлений, как airBaltic.

Например, рейс Киев-Таллин авиакомпании WizzAir в понедельник улетел не через Беларусь, а через Польшу, а рейс Вена - Москва авиакомпании Austrian Airlines - через Украину, а не через Беларусь.

Фото: twitter.com/flightradar24

О готовности летать мимо Беларуси в эфире ирландской радиостанции Newstalk заявил также генеральный директор Ryanair Майкл О\'Лири.

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