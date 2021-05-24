Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)
Среди них - airBaltic, WizzAir, Austrian Airlines
Фото: facebook.com/airBaltic
Европейские авиакомпании начали облетать Беларусь после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича.
Первой такое решение приняла латвийская airBaltic, которая использовала воздушное пространство Беларуси во время выполнения рейсов из Риги в Киев и Тбилиси. О решении авиакомпании сообщили министр сообщения Латвии Талис Линкайтся в эфире латвийского общественного канала и пресс-служба авиакомпании.
"Наша национальная авиакомпания airBaltic постоянно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации. Знаю, что и Международная организация гражданской авиации запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу", - сказал министр.