Авиакомпании начали облетать Беларусь из-за принудительной посадки Ryanair в Минске (обновлено)

Среди них - airBaltic, WizzAir, Austrian Airlines

Европейские авиакомпании начали облетать Беларусь после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили транзитный рейс Ryanair, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича.

Первой такое решение приняла латвийская airBaltic, которая использовала воздушное пространство Беларуси во время выполнения рейсов из Риги в Киев и Тбилиси. О решении авиакомпании сообщили министр сообщения Латвии Талис Линкайтся в эфире латвийского общественного канала и пресс-служба авиакомпании.

"Наша национальная авиакомпания airBaltic постоянно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации. Знаю, что и Международная организация гражданской авиации запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу", - сказал министр.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa — Andrei Sannikov (@A_Sannikov) May 24, 2021

Он уверен, что решение властей Беларуси будет иметь последствия для нее.

По данным Flightradar, некоторые другие авиакомпании тоже начали облетать Беларусь , не делая публичных заявлений, как airBaltic.

Например, рейс Киев-Таллин авиакомпании WizzAir в понедельник улетел не через Беларусь , а через Польшу , а рейс Вена - Москва авиакомпании Austrian Airlines - через Украину, а не через Беларусь .

Фото: twitter.com/flightradar24

О готовности летать мимо Беларуси в эфире ирландской радиостанции Newstalk заявил также генеральный директор Ryanair Майкл О\'Лири.