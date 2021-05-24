13-летний водитель мопеда погиб в результате ДТП в Одесской области, его 7-летний пассажир - в реанимации

Дети попали под автомобиль на перекрестке.

В городе Березовка Одесской области 23 мая на перекрестке столкнулись мопед и легковой автомобиль Volkswagen Passat.

В результате аварии смертельные травмы получил 13-летний подросток, который управлял мопедом, а его 7-летний пассажир попал в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщила местная полиция.

Водителя легковушки, 32-летнего мужчину, проверили на содержание алкоголя в крови - результат медосмотра показал, что он был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Право на управление мототранспортными средствами категории А1 (мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства с двигателем до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт) в Украине по закону предоставляется не ранее чем с 16 лет.

Напомним, что похожая авария произошла в апреле на Волыни. Там две несовершеннолетние сестры попали в аварию на мотоцикле, одна из них погибла.