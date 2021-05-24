ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Организация заявила, что ситуация противоречит Чикагской конвенции.
Фото: people.onliner.by
В Международной организации гражданской авиации (ICAO) отреагировали на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции.
В сообщении в твиттере организации сказано, что в ICAO "серьезно обеспокоена явно принудительной посадкой" борта с пассажирами.
"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", - отметили в ICAO.
ICAO is strongly concerned by the apparent forced landing of a Ryanair flight and its passengers, which could be in contravention of the Chicago Convention. We look forward to more information being officially confirmed by the countries and operators concerned.
Чикагская конвенция с 1944 года установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты, рекомендуемую практику и тому подобное. Она продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.
Напомним, вчера в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилам воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа.
Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.
В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
Лидеры Европейского Союза и ряда стран назвали ситуацию с задержанием пассажирского самолета в Минске абсолютно недопустимой и призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.