ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске

Организация заявила, что ситуация противоречит Чикагской конвенции.

ICAO отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Фото: people.onliner.by

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) отреагировали на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске. Там заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции.

В сообщении в твиттере организации сказано, что в ICAO "серьезно обеспокоена явно принудительной посадкой" борта с пассажирами.

"Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами", - отметили в ICAO.

ICAO is strongly concerned by the apparent forced landing of a Ryanair flight and its passengers, which could be in contravention of the Chicago Convention. We look forward to more information being officially confirmed by the countries and operators concerned.

— ICAO (@icao) May 23, 2021

Чикагская конвенция с 1944 года установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты, рекомендуемую практику и тому подобное. Она продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.

Напомним, вчера в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича после аварийной посадки самолета с ним на борту в Минске "операцией спецслужб". Она обвинила белорусские власти в злоупотреблении правилам воздушного сообщения ради захвата ее оппонентов. Также Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать факт происшествия и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.

Немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta призвал президент Литвы Гитанас Науседа.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Лидеры Европейского Союза и ряда стран назвали ситуацию с задержанием пассажирского самолета в Минске абсолютно недопустимой и призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.

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