Китайская компания Pony.ai получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Китайский стартап Pony.ai, занимающийся разработкой автономных транспортных средств, получил разрешение Департамента транспортных средств Калифорнии (DMV) на проведение тестирования своих беспилотных авто. Согласно имеющимся данным, компания сможет испытать свои беспилотные автомобили без водителя за рулём на определённых улицах в трёх городах штата.

Китайская компания Pony.ai получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии

Изображение: Getty Images

Стоит отметить, что разрешение на тестирование автономного транспорта с водителем за рулём на дорогах Калифорнии Pony.ai получила ещё в 2017 году. Теперь же компания имеет возможность проведения испытаний авто без водителя на определённых улицах городов Фримонт, Милпитас и Ирвин. По данным DMV, тестирование будет проводиться на дорогах с определённым скоростным ограничением в ясную погоду или при небольших осадках.

В настоящее время 55 компаний имеют действующие разрешения на проведение испытаний беспилотных автомобилей в Калифорнии. В это же время Pony.ai стала лишь восьмой компанией, имеющей право тестировать автономный транспорт без водителя в салоне. До этого такое разрешение получили китайские компании AutoX, Baidu и WeRide, а также американские Cruise, Nuro, Waymo и Zoox. При этом Nuro является единственной компанией, у которой есть разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотных авто в Калифорнии.

После того, как в прошлом году Toyota инвестировала в Pony.ai $400 млн, рыночная стоимость китайского стартапа выросла до $3 млрд. Также известно о намерении Pony.ai запустить сервис роботакси в 2023 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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