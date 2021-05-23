2021-05-23
В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших
Двух детей с места события доставили в больницу.
По меньшей мере восемь человек погибли в результате падения кабины на канатной дороге у озера Маджоре на севере Италии.
Об этом пишет bbc.com со ссылкой на итальянские СМИ.
Фото: ЕРА/UPG
Местные аварийные службы сообщили, что авария произошла на канатной дороге, перевозивший пассажиров из города Стеси на гору Моттароне.
На аварию отреагировали альпийские аварийно-спасательные службы и воздушные вертолеты.
Известно, что двое детей с места события доставили в больницу.
Напомним, в начале мая в Мехико вследствие обвала моста метро погибли 23 человека, как минимум 70 пострадали.