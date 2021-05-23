В Италии упала кабина на канатной дороге, есть 8 погибших

Двух детей с места события доставили в больницу.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате падения кабины на канатной дороге у озера Маджоре на севере Италии.

Об этом пишет bbc.com со ссылкой на итальянские СМИ.

Фото: ЕРА/UPG

Местные аварийные службы сообщили, что авария произошла на канатной дороге, перевозивший пассажиров из города Стеси на гору Моттароне.

На аварию отреагировали альпийские аварийно-спасательные службы и воздушные вертолеты.

Известно, что двое детей с места события доставили в больницу.

Напомним, в начале мая в Мехико вследствие обвала моста метро погибли 23 человека, как минимум 70 пострадали.

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