В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%

В Киеве планируют сократить дорожные пробки на 30%. Этого должны добиться благодаря внедрению специальной интеллектуальной транспортной системы, сообщила пресс-служба КГГА.

В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, существующая улично-дорожная сеть Киева при условии качественного управления трафиком может увеличить пропускную способность на 30%.

Усов утверждает, что интеллектуальная система сможет предсказать дорожную пробку еще до ее появления, и перенаправить автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Но для этого нужно соблюдение нескольких условий. Например, должна быть отлаженная и качественная система коммунального транспорта.

"Мы находимся в точке старта движения за экономию времени каждого киевлянина. Наша цель - создать в столице настоящую фабрику оптимизации времени, где важна каждая минута участников дорожного движения", – подчеркнул Усов.

Ранее стало известно, что в Киеве начали массово штрафовать водителей за парковку во дворах жилых домов не на асфальте.


Максимов Віталій, Тудей

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