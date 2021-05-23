В Киеве обещают уменьшить дорожные пробки на 30%

В Киеве планируют сократить дорожные пробки на 30%. Этого должны добиться благодаря внедрению специальной интеллектуальной транспортной системы, сообщила пресс-служба КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, существующая улично-дорожная сеть Киева при условии качественного управления трафиком может увеличить пропускную способность на 30%.

Усов утверждает, что интеллектуальная система сможет предсказать дорожную пробку еще до ее появления, и перенаправить автомобильные потоки на менее загруженные участки дорог. Но для этого нужно соблюдение нескольких условий. Например, должна быть отлаженная и качественная система коммунального транспорта.

"Мы находимся в точке старта движения за экономию времени каждого киевлянина. Наша цель - создать в столице настоящую фабрику оптимизации времени, где важна каждая минута участников дорожного движения", – подчеркнул Усов.