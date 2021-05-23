Volkswagen тестирует в Европе свой новый бюджетный кроссовер

Volkswagen летом текущего года начнет продавать в Европе свое новое компактное кросс-купе Volkswagen Taigo. Его уже заметили во время тестов в Германии, причем абсолютно без камуфляжа.

Volkswagen Taigo – это европейская версия кроссовера VW Nivus, который продают в Бразилии , Аргентине и в других странах Южной Америки. Он построен на платформе MQB-A0, которую разделил с новыми VW Polo и T-Cross. Его длина составляет 4266 мм.

Если судить по этим фотографиям, то внешне Taigo не сильно отличается от своего "родственника" Nivus. У него уже в базовой комплектации будут светодиодные фары (как и цифровая приборная панель). Сзади есть диффузор, который, кажется, немного отличается от диффузора южноамериканской версии.

Что же касается салона, то он у европейской версии должен быть более качественным. И этот кроссовер должен получить больше оборудования.

По слухам, базовым двигателем будет трехцилиндровый 1,0 л бензиновый силовой агрегат мощностью 94 и 108 л.с. Также покупателям предложат версию с четырехцилиндровым 1,5 л мотором. Дизельных моторов не будет.

Volkswagen начнет продавать Taigo в Европе летом текущего года. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует начать продавать в Европе новый компактный электромобиль. Его цена составит около 20 000 евро.