Audi предложила навигацию для всех своих автомобилей

Компания Audi объявила, что теперь владельцы ее автомобилей могут добавить навигацию в информационно-развлекательную систему, если ее раньше не было. Стоит такая услуга 85 долларов в месяц или 850 долларов в год.

Новую услугу подписки можно приобрести через myAudi Marketplace в мобильном приложении myAudi.

В частности, услуга подписки доступна для автомобилей Audi Q5, Q5 Sportback, A4, A5 Premium и Premium Plus 2021 модельного года, а также для электромобилей E-Tron и E-Tron Sportback. Базовая навигация стоит 36 долларов в месяц, с Wi-Fi – 49 долларов в месяц, а полная навигация – 85 долларов в месяц.

Подписчики получат доступ к нескольким полезным функциям. Например, они смогут пользоваться функцией распознавания естественной речи.

Вышеуказанные модели имеют большой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, который обеспечивает хорошую видимость при пользовании навигацией.

Конечно, большинство автомобилистов для навигации используют свой смартфон. Но всегда будут водители, которым нужна полностью интегрированная навигация.

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