Audi предложила навигацию для всех своих автомобилей

Компания Audi объявила, что теперь владельцы ее автомобилей могут добавить навигацию в информационно-развлекательную систему, если ее раньше не было. Стоит такая услуга 85 долларов в месяц или 850 долларов в год.

Audi предложила навигацию для всех своих автомобилей

Новую услугу подписки можно приобрести через myAudi Marketplace в мобильном приложении myAudi.

В частности, услуга подписки доступна для автомобилей Audi Q5, Q5 Sportback, A4, A5 Premium и Premium Plus 2021 модельного года, а также для электромобилей E-Tron и E-Tron Sportback. Базовая навигация стоит 36 долларов в месяц, с Wi-Fi – 49 долларов в месяц, а полная навигация – 85 долларов в месяц.

Подписчики получат доступ к нескольким полезным функциям. Например, они смогут пользоваться функцией распознавания естественной речи.

Вышеуказанные модели имеют большой 10,1-дюймовый сенсорный дисплей, который обеспечивает хорошую видимость при пользовании навигацией.

Конечно, большинство автомобилистов для навигации используют свой смартфон. Но всегда будут водители, которым нужна полностью интегрированная навигация.

Ранее эксперты британского журнала What Car? назвали пять лучших больших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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