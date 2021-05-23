Фестиваль воздухоплавания в Каменец-Подольском: на поле под городом разбился воздушный шар с людьми
Фестиваль воздухоплавания "Кубок Поділля", который этими выходными проходит в Каменец-Подольском, омрачила трагедия, случившаяся с одним из воздушных шаров. Авария случилась вечером 22 мая.
Как установили полицейские, прибывшие на место аварии, воздушный шар зацепился за провода, пролетая над высоковольтной линией. На тот момент в его корзине находилось шестеро людей: пилот и пятеро пассажиров – жителей Каменец-Подольского и Хмельницкого.
От столкновения с высоковольтной линией воздушный шар и корзина с людьми упали на поле вблизи от пригородного села Кульчиивцы, расположенного рядом с Каменцем. Фатальное столкновение произошло над сельским кладбищем. Один из пассажиров упал прямо на кладбище. К сожалению, попытка медиков реанимировать его не увенчалась успехом: он погиб.
Еще пятерых людей нашли на поле живыми. Все они травмированы. По информации медиков, травмы у всех тяжелые. Их отправили в городскую больницу.
Полиция открыла по факту этой трагедии уголовное производство по статье 281 ч.3 УК Украины (нарушение правил воздушных полетов).
Напомним, в Житомирской области потерпел крушения дельтаплан, проводивший обработку поля. Пилот летательного аппарата погиб при крушении.