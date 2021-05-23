Составили рейтинг самых надежных и ломких автомобилей

Составлен рейтинг надежности автомобилей по данным техосмотров и обслуживания. Также анализировалось количество поломок при различных пробегах. Так было проверено 9 млн авто, передает «Твоя МАШИНА» .

По результатам исследования среди машин в возрасте от 2 до 3 лет самой надежной моделью стал Mercedes-Benz GLC. Только 1,7% владельцев посещали автосервис, и то только при пробеге не менее 56 000 км. Причем модель становится лидером уже второй год подряд.

На втором месте расположился Porsche 911. После 24 000 км пробега 2,2% владельцев обращались в автосервис.

Третье место занял Mercedes-Benz CLS с результатом 2,4% и 28 000 км. В конце рейтинга оказались Dacia (Renault) Duster (11,1% при 41 000 км), Logan (10,4% при 56 000 км) и Citroеn Berlingo (8,8% при 51 000 км).



