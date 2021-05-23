Составили рейтинг самых надежных и ломких автомобилей

Составлен рейтинг надежности автомобилей по данным техосмотров и обслуживания. Также анализировалось количество поломок при различных пробегах. Так было проверено 9 млн авто, передает «Твоя МАШИНА».

По результатам исследования среди машин в возрасте от 2 до 3 лет самой надежной моделью стал Mercedes-Benz GLC. Только 1,7% владельцев посещали автосервис, и то только при пробеге не менее 56 000 км. Причем модель становится лидером уже второй год подряд.

На втором месте расположился Porsche 911. После 24 000 км пробега 2,2% владельцев обращались в автосервис.

Третье место занял Mercedes-Benz CLS с результатом 2,4% и 28 000 км. В конце рейтинга оказались Dacia (Renault) Duster (11,1% при 41 000 км), Logan (10,4% при 56 000 км) и Citroеn Berlingo (8,8% при 51 000 км).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайномВ Сети показали новый кроссовер Renault с ретро-дизайном
Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“Японцы переделали Suzuki Jimny в “Гелендваген“
Проезд в Киеве подорожает до 79 гривенПроезд в Киеве подорожает до 79 гривен
Зеленский отменил “письма счастья“ для отдельной категории водителейЗеленский отменил “письма счастья“ для отдельной категории водителей
Названы самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границыНазваны самые популярные в Украине автомобили, пригнанные из-за границы
Блок рекламы


Похожие новости
Руководство Daimler уверено, что у автомобилей на водородном топливе есть будущееРуководство Daimler уверено, что у автомобилей на водородном топливе есть будущее
ЗАЗ впервые показал возрожденное производство автомобилейЗАЗ впервые показал возрожденное производство автомобилей
В Украине резко увеличилось производство автомобилейВ Украине резко увеличилось производство автомобилей
ТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всегоТОП-5 автомобилей, которые ломаются чаще всего
ТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в УкраинеТОП-5 самых популярных б/у автомобилей в Украине
В Украине резко выросло производство автомобилейВ Украине резко выросло производство автомобилей
Злоумышленники начали воровать рули из автомобилейЗлоумышленники начали воровать рули из автомобилей
В Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и повредил девять автомобилейВ Одессе пьяный водитель устроил гонки с полицией и повредил девять автомобилей
В результате столкновения легковых автомобилей во Львове погиб человекВ результате столкновения легковых автомобилей во Львове погиб человек
ТОП-5 самых дорогих в обслуживании брендов автомобилейТОП-5 самых дорогих в обслуживании брендов автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости