Назвали топ-10 худших машин в истории автомобилестроения: стали настоящим провалом

Некоторые смелые проекты не вызывают одобрения у автолюбителей. О таких неудавшихся моделях расскажет «Твоя МАШИНА» .

Vauxhall Vectra 1995 года

Модель стала одним из худших британских авто за всю историю. Машина крайне сложно и неудобно управлялась.

Citroen C3 Pluriel 2003 года

Дешевая сборка, ужасные динамические характеристики и высокие затраты на обслуживание заставили снять эту модель с производства в 2010 году.

REVAi / G-WizVia 2001 года

Этот микро-электромобиль не получил возможности передвигаться по шоссе, так как отсутствие усиленного шасси делало машину опасной. Также свою лепту внесли маленькие мощность и вес.

Lancia Dedra 1993 года

В Италии машина нашла своих покупателей, но не в других странах. Конкурировать с другими моделями не позволял слишком простой дизайн машины.

Nissan Micra C + C 2005 года

Даже выдающиеся характеристики не смогли обеспечить модели высокий спрос. Дело в том, что крыша машины при опускании в багажник уменьшала место для хранения почти вдвое. Также многим не нравился пластиковый интерьер.

Ford Pinto

В результате поспешной фазы производства Ford Pinto приобрел плохую репутацию в обществе через несколько лет после своего дебюта. Многочисленные случаи неисправных топливных систем возникали повсюду, с достаточным количеством аварий.

Maserati Merak 1972 года

Автомобиль выглядел очень эстетично, но покупателей не привлекал двигатель V6 на 190 л.с. Также в машине были установлены гидропневматические системы Citro?n, которые во многих моделях вышли из строя.

Lamborghini Urraco 1973 года

Автомобили показывали слишком плохую производительность и ненадежность. За 6 лет было продано менее 800 машин, поэтому модель сняли с производства.

Cizeta-Moroder V16T 1991 года

Впечатляли не только мощность и оснащение машины, но и цена в 650 000 долларов. Из-за стоимости позволить себе этот автомобиль смогли только 12 покупателей за 4 года.

Panther 6 1977 года

Модель имеет шестиколесную конфигурацию, заимствованную у гоночного автомобиля Tyrrell P34. Автомобиль был оснащен съемной жесткой крышей и складным мягким верхом, телефоном, автоматическим огнетушителем, электрическими сиденьями и стеклоподъемниками, кондиционером и телевизором, установленным на приборной панели. Модель не нашла отклика у энтузиастов, и на сегодняшний день было продано всего два автомобиля.