Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2

Первые летательные аппараты будут поставлены в 2022 году.

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2
Фото: mil.in.ua

Польша купит у Турции 24 ударных беспилотника Bayraktar TB2, их поставки стартуют в 2022 году.

Об этом сообщил в субботу, 22 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, беспилотники будут вооружены противотанковыми ракетами. Блащак рассказал также, что контракт будет предусматривать обучение операторов БПЛА.

"Но самое главное - это то, что польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении", - сказал глава Минобороны Польши.

Беспилотники Bayraktar TB2, которые планирует закупить Минобороны Польши, были испытаны в военных конфликтах в Ливии, Сирии и в боях за Нагорный Карабах. Контракт с Турцией будет заключен вне тендера, в рамках так называемой неотложной операционной необходимости.

Церемония подписания запланирована на вторник, когда президент Польши Дуда будет находиться в Турции с официальным визитом.

Напомним, что в 2019 году беспилотники Bayraktar TB2 заказала Украина.

Соглашение заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкий Baykar Makina. Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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