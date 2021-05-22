ГСЧС получила шестой вертолет в рамках соглашения с Францией

Вертолет дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций.

Фото: dsns.gov.ua

ГСЧС в рамках создания системы авиационной безопасности МВС получила шестой вертолет H225 Super Puma.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

Вертолет с бортовым номером 56 дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В последний раз французский вертолет по контракту ГСЧС получала в конце ноября 2020 года.

Все полученные ранее вертолеты активно привлекались для выполнения задач по назначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

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